В Улан-Удэ сотрудник банка спас бабушку от мошенников









В торжественной обстановке оперуполномоченный оперативно-следственного отдела уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ майор полиции Эрдэни Халтанов вручил коллективу банка благодарственное письмо. Полицейский поблагодарил сотрудников банка за «добросовестное исполнение гражданского долга и активную жизненную позицию, а также за содействие органам правопорядка в деле защиты интересов граждан от преступных посягательств».





В Улан-Удэ начальник отдела банка спас денежные сбережения пожилой женщины, не дав перечислить их мошенникам. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.24 мая 85-летней улан-удэнке на стационарный телефон позвонили неизвестные. Они заявили, что на её банковском счету находятся ошибочно зачисленные деньги, которые «необходимо срочно вернуть».Звонившие оставили женщине сотовый номер телефона, по которому координировали её действия по «возврату» денег. Они постоянно были с ней на связи. При этом мошенники попросили жертву не рассказывать никому о своих действиях.26 мая пенсионерка списала со своего банковского счёта 520 тысяч рублей и отправилась в другой банк, чтобы зачислить их на так называемый безопасный счёт.В отделении банка бабушка с телефоном в одной руке и денежными банкнотами в другой привлекла внимание начальника одного из отделов Тимура Хамнаева. Он тут же поспешил на помощь пенсионерке.Тимур попросил у женщины сотовый телефон и после короткого диалога понял, что она общается с мошенниками. Банковский работник попросил клиентку перестать выполнять указания аферистов и вызвал наряд полиции. Прибывшие полицейские вместе с банковским работником убедили женщину в том, что в отношении неё совершаются мошеннические действия.В результате проявленной бдительности удалось сохранить сбережения пенсионерки.