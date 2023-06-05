Мужчину приговорили к обязательным работам
Житель села Малый Куналей Бичурского района Бурятии лишился автомобиля «Хонда» за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд признал его виновным не только этой статье Уголовного кодекса, но также и в угрозе убийством.
- Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, он вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного. Кроме того, в ноябре 2022 года, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры угрожал убийством бывшей супруге, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Бичурский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному 400 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Автомобиль марки «Хонда», принадлежащий осуждённому, конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
У жителя Бурятии, ездившего пьяным и угрожавшего жене, отобрали «Хонду»
Происшествия, Фото:
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