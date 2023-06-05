Ущерб составил почти 2,4 млн рублей
Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы, которая незаконно рубила лиственницы. Перед судом предстанут трое жителей Бурятии и один забайкалец.
- По версии следствия, с октября по декабрь 2022 года преступная группа совершила восемь незаконных рубок лиственниц на территории Еравнинского и Кондинского лесничеств республики. Ущерб лесному фонду составил 2,465 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере» (ч. 3 статьи 260 УК РФ). Наиболее строгим наказанием является лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Еравнинский районный суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии группа «чёрных» лесорубов уничтожала лиственницы
Происшествия, Фото:
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