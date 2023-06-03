Первые грозовые пожары возникли в Бурятии

Происшествия, Фото: из архива

Их обнаружили в двух районах



Накануне, 2 июня, в Бурятии возникли четыре лесных пожара; их обнаружили в Северо-Байкальском, Иволгинском, Муйском и Селенгинском районах.



Два пожара возникли по вине местных жителей. А в Муйском и Селенгинском районах лес загорелся из-за сухой грозы. В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что это первые грозовые пожары в этом сезоне.



- Общая площадь, пройденная огнём, составила более 240 га, из которых 12,2 - не лесная. Пожары в Северо-Байкальском и Селенгинском районах ликвидированы, возгорание в Иволгинском районе локализовано. На утро 3 июня продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Муйском и Иволгинском районах, в том числе локализованного очага, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.



В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.

