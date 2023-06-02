











Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.



- Установлено, что при проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого строения работники подрядной организации допустили возгорание горючих панелей, потушить огнетушителями их они не смогли, - уточнили в областном ГУ МЧС.



Сотрудники МЧС дадут правовую оценку ответственным за пожарную безопасность на объекте и работникам подрядной организации. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.- Установлено, что при проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого строения работники подрядной организации допустили возгорание горючих панелей, потушить огнетушителями их они не смогли, - уточнили в областном ГУ МЧС.Сотрудники МЧС дадут правовую оценку ответственным за пожарную безопасность на объекте и работникам подрядной организации.





2 июня около 17 часов в Иркутске произошёл пожар на территории масложиркомбината.- Горит кровля отдельно стоящего здания (градирня). На месте шесть единиц техники и 35 человек, - сообщило Главное управление МЧС по Иркутской области.В 17:15 пожар был локализован, а в 17:20 – ликвидирован. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.Пожарные продолжают разборку и проливку строительных конструкций.