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В Иркутске произошёл пожар на территории масложиркомбината

В Иркутске произошёл пожар на территории масложиркомбината
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Огонь охватил 200 квадратных метров

2 июня около 17 часов в Иркутске произошёл пожар на территории масложиркомбината.

- Горит кровля отдельно стоящего здания (градирня). На месте шесть единиц техники и 35 человек, - сообщило Главное управление МЧС по Иркутской области.


В 17:15 пожар был локализован, а в 17:20 – ликвидирован. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожарные продолжают разборку и проливку строительных конструкций.

 

Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

- Установлено, что при проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого строения работники подрядной организации допустили возгорание горючих панелей, потушить огнетушителями их они не смогли, - уточнили в областном ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС дадут правовую оценку ответственным за пожарную безопасность на объекте и работникам подрядной организации.




пожар

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