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В Иркутске криптоферму нашли в трансформаторной подстанции

Происшествия, 
Ущерб оценён почти в 900 тысяч рублей

В Иркутске обнаружили нелегальную криптоферму, расположенную в трансформаторной подстанции на проспекте Маршала Жукова.

В полицию с заявлением обратились сотрудники энергосбытовой компании, зафиксировавшие завышенные показатели потребления электричества в микрорайоне Солнечный. Полицейские, энергетики и сотрудники прокуратуры приехали во двор и услышали характерный шум в трансформаторной подстанции. Внутри помещения они нашли около 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

- По предварительной информации, майнеры самовольно подключились к электросетям, а незаконные действия осуществлялись под видом предоставления электроэнергии потребителям. Сумма ущерба составила почти 900 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба».
майнинг

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