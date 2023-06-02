В Иркутске мужчину и его сожительницу осудили за убийство двух братьев

Убийцы получили длительные сроки



Иркутский областной суд вынес приговор 35-летнему мужчине и 33-летней женщине, которые убили двух братьев из Нижнеудинска.



Преступление произошло в ночь с 1 на 2 июля 2021 года.



Ранее неоднократно судимый мужчина и его сожительница из Тулуна выпивали в гостях у 42-летнего мужчины в СНТ в Нижнеудинском районе. В ходе застолья между ними произошел конфликт, из-за которого гость жестоко избил хозяина дома, причинив черепно-мозговую травму. Женщина присоединилась к расправе. Затем, обмотав шею ремнём, они задушили жертву.



Спустя некоторое время пришёл брат погибшего. Пара также решила его убить, чтобы не оставлять свидетелей. 47-летнего мужчину избили и задушили.



- От трупов избавились, сбросив их в подполье дома, а затем скрылись с места происшествия. Злоумышленники были задержаны полицией и следователями СК, помещены судом под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил опасного рецидивиста к 18 годам в исправительной колонии особого режима. Женщина получила 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.



