02 июня

01 июня

Популярное

В Иркутске мужчину и его сожительницу осудили за убийство двух братьев

В Иркутске мужчину и его сожительницу осудили за убийство двух братьев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийцы получили длительные сроки

Иркутский областной суд вынес приговор 35-летнему мужчине и 33-летней женщине, которые убили двух братьев из Нижнеудинска.

Преступление произошло в ночь с 1 на 2 июля 2021 года.

Ранее неоднократно судимый мужчина и его сожительница из Тулуна выпивали в гостях у 42-летнего мужчины в СНТ в Нижнеудинском районе. В ходе застолья между ними произошел конфликт, из-за которого гость жестоко избил хозяина дома, причинив черепно-мозговую травму. Женщина присоединилась к расправе. Затем, обмотав шею ремнём, они задушили жертву.

Спустя некоторое время пришёл брат погибшего. Пара также решила его убить, чтобы не оставлять свидетелей. 47-летнего мужчину избили и задушили.

- От трупов избавились, сбросив их в подполье дома, а затем скрылись с места происшествия. Злоумышленники были задержаны полицией и следователями СК, помещены судом под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил опасного рецидивиста к 18 годам в исправительной колонии особого режима. Женщина получила 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки
Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки
Происшествия, 02.06.2023
Жуткую находку обнаружили на остановке
В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
Происшествия, 02.06.2023
Пожар возник в Селенгинском районе
В Бурятии горит лес недалеко от посёлка
В Бурятии горит лес недалеко от посёлка
Происшествия, 02.06.2023
Специалисты тушат сложный лесной пожар
Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч
Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч
Происшествия, 02.06.2023
Браконьер отделался условным сроком
Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя
Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя
Происшествия, 02.06.2023
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
Происшествия, 01.06.2023
Сельчанин не допустил распространение пожара на соседние постройки
На Ольхоне кто-то украл почву
На Ольхоне кто-то украл почву
Происшествия, 01.06.2023
Полиция проводит проверку
В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
Происшествия, 01.06.2023
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста
В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста
Происшествия, 01.06.2023
Всех живых особей выпустили обратно в водоёмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^