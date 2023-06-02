Убийцы получили длительные сроки
Иркутский областной суд вынес приговор 35-летнему мужчине и 33-летней женщине, которые убили двух братьев из Нижнеудинска.
Преступление произошло в ночь с 1 на 2 июля 2021 года.
Ранее неоднократно судимый мужчина и его сожительница из Тулуна выпивали в гостях у 42-летнего мужчины в СНТ в Нижнеудинском районе. В ходе застолья между ними произошел конфликт, из-за которого гость жестоко избил хозяина дома, причинив черепно-мозговую травму. Женщина присоединилась к расправе. Затем, обмотав шею ремнём, они задушили жертву.
Спустя некоторое время пришёл брат погибшего. Пара также решила его убить, чтобы не оставлять свидетелей. 47-летнего мужчину избили и задушили.
- От трупов избавились, сбросив их в подполье дома, а затем скрылись с места происшествия. Злоумышленники были задержаны полицией и следователями СК, помещены судом под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил опасного рецидивиста к 18 годам в исправительной колонии особого режима. Женщина получила 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.
В Иркутске мужчину и его сожительницу осудили за убийство двух братьев
Происшествия, Фото:
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