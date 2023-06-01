Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
В Иркутске предстанет перед судом 48-летний руководитель строительной фирмы, который схитрил с обустройством очистных сооружений. Финансирование на работы было выделено в рамках нацпроекта. Подрядчику предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
- По версии следствия, в 2020 году руководитель строительной фирмы в нарушение условий контрактов, заключённых в рамках национального проекта «Экология» на выполнение работ по обустройству очистных и защитных сооружений, в том числе противофильтрационной нефтяной завесы вдоль берега реки Ангара, использовал бывший в употреблении шпунт вместо нового, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
После чего, установило следствие, обвиняемый изготовил фиктивные счёт-фактуры, сертификаты качества и товарные накладные на якобы приобретённый у завода-производителя шпунт и предоставил их заказчику.
На основании этих документов Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» перечислило деньги. Ущерб составил более 29 млн рублей.
Преступление раскрыли УФСБ по Иркутской области. Расследованием занимались следователи СК. На деньги организации был наложен арест в размере более 28 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Она провела в лесу ночь
Его поймали на вокзале
Всех живых особей выпустили обратно в водоёмы
Речь идёт о взятке в 300 тысяч рублей
У мужчины не было соответствующего разрешения
Мужчину до смерти избили его же собственной битой
Один ребёнок погиб
Наказание отсрочили до достижения её ребёнка 14-летнего возраста
Данные озвучили на коллегии в прокуратуре
Мужчина изготовил карабин на веранде
Возможно, у него есть дочь и бывшая супруга
За границу незаконно вывезли более 200 тысяч кубометров лесоматериалов
Сотового телефона у неё с собой нет
Электроэнергии лишились жильцы пятиэтажки