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В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн

В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

В Иркутске предстанет перед судом 48-летний руководитель строительной фирмы, который схитрил с обустройством очистных сооружений. Финансирование на работы было выделено в рамках нацпроекта. Подрядчику предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- По версии следствия, в 2020 году руководитель строительной фирмы в нарушение условий контрактов, заключённых в рамках национального проекта «Экология» на выполнение работ по обустройству очистных и защитных сооружений, в том числе противофильтрационной нефтяной завесы вдоль берега реки Ангара, использовал бывший в употреблении шпунт вместо нового, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После чего, установило следствие, обвиняемый изготовил фиктивные счёт-фактуры, сертификаты качества и товарные накладные на якобы приобретённый у завода-производителя шпунт и предоставил их заказчику.

На основании этих документов Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» перечислило деньги. Ущерб составил более 29 млн рублей.

Преступление раскрыли УФСБ по Иркутской области. Расследованием занимались следователи СК. На деньги организации был наложен арест в размере более 28 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

мошенничество

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