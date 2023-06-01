Двое улан-удэнцев, забившие насмерть битой водителя, получили сроки

Мужчину до смерти избили его же собственной битой



1 июня Верховный суд Бурятии вынес приговор двум жителям Улан-Удэ, которые из-за конфликта жестоко избили автомобилиста, после чего тот скончался.



Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, преступление произошло в декабре 2021 года. Вечером приятели проходили мимо остановившегося возле магазина автомобиля. Между одним из мужчин и водителем произошла словесная ссора. Автомобилисту предложили выйти из машины и «поговорить».



Мужчина вышел из автомобиля, прихватив с собой деревянную биту. Он сразу же ударил ей по голове своего оппонента. Однако преимущество было всё же на стороне двух приятелей – вдвоём они напали на водителя, отобрали его биту и стали ею избивать жертву. Также упавшему мужчине нанесли множество ударов ногами.



Потерпевший скончался в больнице спустя восемь часов.



На суде обвиняемые свою вину не признали, заявив, что вынуждены были обороняться. Однако их доводы не нашли подтверждения.



- Вина подсудимых в совершении преступления подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами, - уточнили в Верховном суде Бурятии.



Один из убийц получил 17 лет лишения свободы; отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Второму назначено 12 лет в колонии строгого режима. Также обоим назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок полтора года.

