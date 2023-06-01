Полиция Бурятии ищет родственников погибшего в ДТП мужчины







Следователи следственного управления МВД России по Улан-Удэ просят родственников Андрея Иванова обратиться в полицию телефону 8-995-284-60-19.





Сотрудники полиции Бурятии просят откликнуться родственников мужчины, погибшего в ДТП почти год назад.Смертельная авария произошла 29 июня 2022 года на улице Приборная в Улан-Удэ. Там столкнулись «Тойота Лэнд Крузер», «Тойота Марк II» и «Тойота Королла Филдер».В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Марк II».Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».- В ходе предварительного следствия установлено, что погибший пассажир Иванов Андрей Алексеевич 19.03.1970 года рождения, уроженец города Братск Иркутской области, не имеет близких родственников, которые могли бы представлять его интересы по настоящему уголовному делу на стадии предварительного следствия и в суде. Однако знакомый мужчины рассказал полицейским, что у погибшего, возможно, есть дочь и бывшая супруга (сожительница), - сообщили в МВД по Бурятии.