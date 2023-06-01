За границу незаконно вывезли более 200 тысяч кубометров лесоматериалов
В Иркутске в суд направлено уголовное дело о миллиардной контрабанде леса; обвиняемый – 38-летний иностранец.
По версии следствия, в 2016-2021 годы фигурант в составе преступного сообщества организовал контрабанду лесоматериалов хвойных пород.
- Члены преступного сообщества, в которое вошли граждане иностранных государств, путём использования фирм, оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали через таможенную границу более 202 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму более 1,4 млрд рублей. Также они совершили ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иностранец обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Участие в преступном сообществе», «Приобретение, хранение, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины», «Контрабанда лесоматериалов», «Регистрация юридического лица на подставное лицо», «Легализация денежных средств, полученных преступным путём» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.
В Иркутске иностранца будут судить по делу о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей
Происшествия, Фото:
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