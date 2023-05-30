Жителя Бурятии будут судить за убийство 21-летней давности

Долгие годы обвиняемый считался свидетелем по делу



В Селенгинском районе Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, совершённом 21 год назад.



Сейчас обвиняемому 46 лет. Убийство же произошло в сентябре 2022 года, когда мужчине было 25 лет.



- 28 сентября 2002 года поздно вечером в ограде дома по улице Горной города Гусиноозёрска между малознакомыми мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Потерпевший начал выталкивать обвиняемого из ограды дома. В этот момент обвиняемый разозлился, достал из-за пазухи куртки заряженное огнестрельное оружие и произвёл два выстрела. Один – в область грудной клетки и один выстрел – в область головы 27-летнему потерпевшему, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



После убийца скрылся. Он дошёл до шахтёрского котлована, разобрал оружие на три части – приклад, цевье, ствол – и выкинул их в разные провалы в котловане. Затем вернулся домой и никому ни о чём не рассказал.



Преступление длительное время оставалось нераскрытым. Ранее мужчина проходил допрос, но как свидетель. Тогда он соврал следователям: выдвинул версию, что убил совершенно другой мужчина, который уже умер.



Однако работа по уголовному делу не прекращалась. Спустя годы мужчине провели исследование с полиграфом. Тогда и обнаружились реакции, свидетельствующие, что он обладает детальной информацией о совершённом преступлении. Допрошенный уже в качестве подозреваемого мужчина признался в преступлении и раскаялся.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



