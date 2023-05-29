В Бурятии больше часа тушили жилой дом

Полыхали надворные постройки, летняя кухня и дом
Днём 28 мая в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии загорелся жилой дом.
На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, после огонь распространился на дом.
Возгорание пожарные ликвидировали за 1 час 18 минут.
- В результате пожара полностью уничтожены стайка и летний дом, а также повреждён дом на общей площади 42 кв.м. Благодаря оперативной работе пожарных дальнейшего распространения огня и уничтожения соседних построек не допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причина возгорания - короткое замыкание электросети на летней кухне.
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