В Бурятии при пожаре погибло 16 коров и 17 телят





Всё случилось в Селенгинском районе Бурятии – в 15 километрах от села Енхор. В местности Мэргэн вспыхнула сельхозстоянка. В итоге пламя уничтожило летний дом, летнюю кухню, два сарая и три стайки.В огне погибли и находившиеся там животные – 16 голов крупного рогатого скота и ещё 17 телят.С пожаром боролись четыре сотрудника пожарно-спасательной части № 40 и столько же добровольцев. Всего пришлось задействовать три единицы техники. Причина уже известна – короткое замыкание, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/».