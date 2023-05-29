В Бурятии при пожаре погибло 16 коров и 17 телят

Крупное возгорание произошло на сельхозстоянке
Всё случилось в Селенгинском районе Бурятии – в 15 километрах от села Енхор. В местности Мэргэн вспыхнула сельхозстоянка. В итоге пламя уничтожило летний дом, летнюю кухню, два сарая и три стайки.
В огне погибли и находившиеся там животные – 16 голов крупного рогатого скота и ещё 17 телят.
С пожаром боролись четыре сотрудника пожарно-спасательной части № 40 и столько же добровольцев. Всего пришлось задействовать три единицы техники. Причина уже известна – короткое замыкание, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/».
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