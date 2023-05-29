В Иркутской области на 9-летнего ребёнка рухнула стена заброшенного детсада





23 мая в селе Тарнополь Балаганского района Иркутской области девятилетний ребёнок пострадал во время игры в заброшенном здании. На неогороженной территории бывшего детского сада на мальчика обрушилась стена.Ребёнок получил различные травмы, в том числе открытые переломы предплечья и бедра.Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».- В настоящее время допрашиваются должностные лица администрации Балаганского района, изучается необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Прокуратура взяла под контроль ход расследования дела.- За состоянием ребёнка следят врачи в Иркутске. На место происшествия выезжал прокурор района Дмитрий Черепанов. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления градостроительного и иного законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.