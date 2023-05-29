В Бурятии 15 человек потушили лесной пожар









На тушении работали 15 человек - сотрудники лесной охраны и привлечённые лица. Было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 4,3 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. На тушении работали 15 человек - сотрудники лесной охраны и привлечённые лица. Было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 4,3 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.





Накануне, 28 мая, в Бурятии возник один лесной пожар – он действовал в Заиграевском районе.Пожар потушили. На утро 29 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа от 40 тысяч рублей.Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.