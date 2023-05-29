В Бурятии 15 человек потушили лесной пожар

Накануне, 28 мая, в Бурятии возник один лесной пожар – он действовал в Заиграевском районе.
На тушении работали 15 человек - сотрудники лесной охраны и привлечённые лица. Было задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 4,3 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Пожар потушили. На утро 29 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа от 40 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.