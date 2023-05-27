В Бурятии отловили более 20 драчунов и 16 мелких хулиганов



В Бурятии в середине мая В Бурятии в середине мая стартовал первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Цель этой операции – предупреждение правонарушений в семейно-бытовой сфере и профилактическое воздействие на лиц, допускающих их.



Жителей республики призвали сообщать об известных им фактах бытового и семейного насилия в дежурные части полиции по телефонам 102 или 112. В МВД по РБ уточнили, что обращения принимают в том числе анонимно.



За несколько дней сотрудники полиции совместно с другими органами профилактики проверили более 2600 человек, состоящих на профилактическом учёте. Это люди с алкогольной и наркотической зависимостью, а также состоящие либо формально подпадающие под административный надзор плюс семейные дебоширы.



В итоге на профучёт поставили ещё 88 граждан. К административной ответственности привлекли 398: 23 – за побои, 29 – за нарушение законодательства в сфере оборота алкоголя, 16 – за мелкое хулиганство и сразу 126 – за употребление горячительных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде.



Кроме того, правоохранители выявили и раскрыли 70 преступлений, из них 45 – превентивного характера. Из незаконного оборота изъяли более двух килограммов наркотиков, 10 единиц оружия и свыше 10 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

