Женщина отправится в колонию
52-летняя улан-удэнка отправится за решётку за покушение на убийство своего сожителя.
Всё произошло днём 24 декабря 2022 года в квартире, где жила пара, на улице Шумяцкого.
- Установлено, что женщина распивала спиртные напитки с сожителем в его квартире. Спустя некоторое время между ними на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, в ходе которой 48-летний мужчина ударил женщину по лицу. В этот момент у женщины в руках находился кухонный нож, которым она нанесла несколько ударов в грудь и в спину мужчине, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Позже женщина всё же сама вызвала скорую помощь.
Приговором суда горожанке назначено 6 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Улан-удэнка пыталась убить ударившего её сожителя
Происшествия, Фото:
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