Улан-удэнка пыталась убить ударившего её сожителя

Женщина отправится в колонию



52-летняя улан-удэнка отправится за решётку за покушение на убийство своего сожителя.



Всё произошло днём 24 декабря 2022 года в квартире, где жила пара, на улице Шумяцкого.



- Установлено, что женщина распивала спиртные напитки с сожителем в его квартире. Спустя некоторое время между ними на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, в ходе которой 48-летний мужчина ударил женщину по лицу. В этот момент у женщины в руках находился кухонный нож, которым она нанесла несколько ударов в грудь и в спину мужчине, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Позже женщина всё же сама вызвала скорую помощь.



Приговором суда горожанке назначено 6 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

