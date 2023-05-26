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Улан-удэнка пыталась убить ударившего её сожителя

Улан-удэнка пыталась убить ударившего её сожителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина отправится в колонию

52-летняя улан-удэнка отправится за решётку за покушение на убийство своего сожителя.

Всё произошло днём 24 декабря 2022 года в квартире, где жила пара, на улице Шумяцкого.

- Установлено, что женщина распивала спиртные напитки с сожителем в его квартире. Спустя некоторое время между ними на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, в ходе которой 48-летний мужчина ударил женщину по лицу. В этот момент у женщины в руках находился кухонный нож, которым она нанесла несколько ударов в грудь и в спину мужчине, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Позже женщина всё же сама вызвала скорую помощь.

Приговором суда горожанке назначено 6 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  
покушение на убийство

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