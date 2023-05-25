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Улан-удэнцы смывают в унитаз игрушки, клеёнки и упаковки от тортов

Улан-удэнцы смывают в унитаз игрушки, клеёнки и упаковки от тортов
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
В столице Бурятии вновь произошёл крупный засор на сетях канализации

Из-за бытового мусора, который оказался в колодце, оказалась полностью парализована работа канализационной насосной станции в 140 микрорайоне Улан-Удэ. На ликвидацию засора ушло два часа, сообщили в МУП «Водоканал».

По словам специалистов предприятия, подобные нарушения эксплуатации канализации на этом участке случаются каждый месяц. Пик заявок на устранение засоров пришёл ся на апрель этого года - на сетях канализации в 140 мкрн случилось четыре засора.

- Причиной засоров стало тряпьё - кусочки ткани, клеёнка, которые жильцы, не задумываясь смывают в унитаз. Еще сейчас появился «новый тренд» - в унитаз смываются упаковки от тортов и пирожных «чокопай», пакеты от стиральных порошков. Этот мусор не то, чтобы внутридомовые сети канализации смогли выдержать, даже грабельные решётки на станциях порой не в силах отфильтровать. Насосному оборудованию от таких «сюрпризов» требуется весьма дорогостоящий ремонт, а аварийные бригады иногда ночами прокачивают линию трубопровода для того, чтобы очистить коллектор, - рассказал заместитель главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Перфильев.



По данным оперативных сводок, ежемесячно сотрудники «Водоканала» устраняют свыше 200 засоров на сетях городской канализации. И эти цифры растут.

Из-за засоров, которые случаются на внутридомовых сетях водоотведения, страдают сами жильцы и их соседи. Иногда сточные воды могут подтопить подвал и даже первые этажи многоквартирных домов.

- Конечно, в первую очередь, мы рекомендуем горожанам обращаться в свою управляющую компанию для того, чтобы как можно чаще осуществлялась промывка сетей внутридомовой канализации. При этом обязательным условием должно стать правило - не смывать в унитаз бытовой и строительный мусор. Для него есть специально отведённые площадки, - обратился Сергей Перфильев.

Наибольшую опасность для городских трубопроводов представляют на вид «безобидные» влажные салфетки - именно они собирают на себя все жировые отложения, копившиеся в трубопроводе, бумагу и другой мусор, формируя гигантские «шары», которые не в силах остановить обычные грабельные решётки на перекачивающих стоки канализационных станциях.

В 2022 году на сетях канализации произошло больше двух тысяч засоров, причиной которых стали смытые в унитаз сломанные игрушки, куски ткани и верхней одежды, а также средства личной гигиены.
канализация

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