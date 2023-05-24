Читинцу, убившему кочегара в Бурятии, вынесли приговор

Мужчина приехал на север республики по работе



41-летний житель Читы, приехавший в командировку в Баунтовский район Бурятии и убивший здесь человека, предстал перед судом.



Всё произошло в январе, когда мужчина приехал в село Багдарин в служебную командировку. Здесь он поселился в гостинице. Вечером выпил пива и вышел покурить на улицу, где познакомился с 59-летним кочегаром гостиницы. Выпивать он продолжил уже с ним.



- В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, в результате которой читинец из неприязни избил последнего, причинив многочисленные телесные повреждения. От полученные травм кочегар скончался в районной больнице, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых ещё совсем маленький, благотворительную деятельность, положительные характеристики. Также суд принял во внимание противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления и частичное возмещение морального вреда.



В итоге мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима.



Также с читинца взысканы в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов, - более 12 тысяч рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу.

