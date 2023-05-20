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В Бурятии стали известны подробности задержания директора МУП «Городские маршруты»

В Бурятии стали известны подробности задержания директора МУП «Городские маршруты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По данным следствия, к директору МУП неоднократно обращался бизнесмен, предлагая взятку за выпуск больших автобусов предприятия на маршрут в ограниченном количестве

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении директора МУП «Городские маршруты». Он обвиняется в получении взятки за совершение незаконных действий.

По данным следствия, в период с 2014 года к директору муниципального предприятия неоднократно обращался местный предприниматель, который предлагал чиновнику, находясь в его служебном кабинете, вознаграждение в виде денег в значительном размере. За выпуск в ограниченном количестве на маршрут автобусов большой вместимости автопредприятия, а также на установление графика работы муниципальных автобусов, который бы предусматривал большое количество простоев и перерывов их на маршрутах. В целях получения больших доходов в пользу индивидуального предпринимателя по перевозке пассажиров на городских маршрутах.

- В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая в Улан-Удэ задержали директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Этот факт подтвердили в мэрии, заявив, что «более подробной информацией не располагают».

Правоохранительные органы на тот момент ситуацию не комментировали.

19 мая стало известно, что уголовное дело Кожевникова связано со взяточничеством. Об этом сообщили в Советском районном суде, где директору МУП избрали меру пресечения на время расследования. 
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