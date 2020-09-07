Скульптура изготовлена в Москве
Памятник пограничникам открыли в Кяхте. Скульптура «Часовые границы» появилась в сквере посёлка Слобода. Об этом сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Открытие памятника состоялось в конце прошлой недели во время рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова по Кяхтинскому району.
- На границе стояли настоящие патриоты, настоящие воины, которые охраняли целостность рубежей нашей Родины. Сейчас наш бурятский участок границы с Монголией более 1000 км также находится под надёжной охраной. Открывая этот памятник, я бы хотел выразить признательность, благодарность пограничникам, которые сегодня стоят на посту, несут свою службу и охраняют нашу границу. И где, как не в Кяхте быть этому памятнику - на границе, в нашем историческом пограничном городе. Поздравляю всех с этим знаменательным событием, ещё раз хочу от себя лично и от жителей республики выразить признательность и благодарность нашим пограничникам. Спасибо, - поздравил всех с открытием памятника глава Бурятии Алексей Цыденов.
Скульптура была изготовлена в Москве.
В Бурятии открыли памятник пограничникам
Общество, Фото:
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