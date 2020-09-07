В Бурятии открыли памятник пограничникам

Скульптура изготовлена в Москве



Памятник пограничникам открыли в Кяхте. Скульптура «Часовые границы» появилась в сквере посёлка Слобода. Об этом сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».



Открытие памятника состоялось в конце прошлой недели во время рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова по Кяхтинскому району.



- На границе стояли настоящие патриоты, настоящие воины, которые охраняли целостность рубежей нашей Родины. Сейчас наш бурятский участок границы с Монголией более 1000 км также находится под надёжной охраной. Открывая этот памятник, я бы хотел выразить признательность, благодарность пограничникам, которые сегодня стоят на посту, несут свою службу и охраняют нашу границу. И где, как не в Кяхте быть этому памятнику - на границе, в нашем историческом пограничном городе. Поздравляю всех с этим знаменательным событием, ещё раз хочу от себя лично и от жителей республики выразить признательность и благодарность нашим пограничникам. Спасибо, - поздравил всех с открытием памятника глава Бурятии Алексей Цыденов.



Скульптура была изготовлена в Москве.

