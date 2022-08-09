В Бурятии собаке с памятника пограничникам вернут ухо

В Кяхте продолжаются поиски вандалов, повредивших памятник пограничникам «Часовые границы». Соответствующее письмо направлено в МВД. Местных жителей, владеющих информацией по данному факту просят обратиться в администрацию города, сообщает «Кяхта-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», об инциденте сообщили вчера горожане через местный телеграм-канал BLOG_KYAKHTA. Вандалы оторвали ухо собаке на памятнике.
Сегодня стало известно, что местные жители нашли отломленное ухо и передали его в администрацию.
- В настоящие время отрабатывается вопрос по реставрации скульптуры, ухо собаки неравнодушные жители нашли и передали нам. Теперь думаем о способе его закрепления, - сообщили представители администрации Кяхты.
Скульптуру установили в сентябре 2020 года в парке посёлка Слобода, что находится недалеко от государственной границы. На изготовление и установку памятника было затрачено 785 тысяч рублей.