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В Бурятии собаке с памятника пограничникам вернут ухо

В Бурятии собаке с памятника пограничникам вернут ухо
Происшествия,  Фото:BLOG_KYAKHTA
В Кяхте ищут вандалов, повредивших памятник «Часовые границы»

В Кяхте продолжаются поиски вандалов, повредивших памятник пограничникам «Часовые границы». Соответствующее письмо направлено в МВД. Местных жителей, владеющих информацией по данному факту просят обратиться в администрацию города, сообщает «Кяхта-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», об инциденте сообщили вчера горожане через местный телеграм-канал BLOG_KYAKHTA. Вандалы оторвали ухо собаке на памятнике.

 

Сегодня стало известно, что местные жители нашли отломленное ухо и передали его в администрацию.

- В настоящие время отрабатывается вопрос по реставрации скульптуры, ухо собаки неравнодушные жители нашли и передали нам. Теперь думаем о способе его закрепления, - сообщили представители администрации Кяхты.

Скульптуру установили в сентябре 2020 года в парке посёлка Слобода, что находится недалеко от государственной границы. На изготовление и установку памятника было затрачено 785 тысяч рублей. 

вандализм памятник

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