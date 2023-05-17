Сегодня в республике тушат два лесных пожара
Накануне, 16 мая, в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Кижингинском и Еравнинском районах.
На тушении работали 111 человек – лесники, пожарные-десантники, сотрудники МЧС и привлечённые лица. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 7 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесной пожар в Еравнинском районе ликвидирован.
На утро 17 мая продолжаются работы по дотушиванию двух пожаров в Кижингинском районе.
- К специалистам лесного хозяйства, сотрудникам МЧС, маневренным группам муниципальных образований вопросов по тушению лесных и ландшафтных пожаров нет. В других регионах горит всё! Горят леса, сёла! Люди остаются без крова! Мы не должны допустить подобной ситуации! Я требую усилить работу глав поселений и всех заинтересованных ведомств по выявлению виновников лесных пожаров, а также по выжиганию сухой травы на покосах, вблизи лесных массивов и населенных пунктов, - заявил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
Власти Бурятии: «В других регионах горит всё, мы не должны такого допустить»
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