Женщина погибла в гостях у родственников
Ночью 12 мая в доме в селе Новая Брянь в Заиграевском районе обнаружили тело 65-летней женщины. Она погибла от ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Убийцей оказался 54-летний племянник погибшей женщины. На допросе задержанный мужчина дал подробные показания, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
По данным следствия, накануне происшествия женщина приехала погостить к родственникам из другого района. Вечером 11 мая родственники распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры племянник схватил со стола нож и нанёс им несколько ударов в грудь женщины, убив на месте.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Житель Бурятии убил свою тётю
Происшествия, Фото:
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