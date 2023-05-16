Житель Бурятии убил свою тётю

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина погибла в гостях у родственников



Ночью 12 мая в доме в селе Новая Брянь в Заиграевском районе обнаружили тело 65-летней женщины. Она погибла от ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



Убийцей оказался 54-летний племянник погибшей женщины. На допросе задержанный мужчина дал подробные показания, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данным следствия, накануне происшествия женщина приехала погостить к родственникам из другого района. Вечером 11 мая родственники распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры племянник схватил со стола нож и нанёс им несколько ударов в грудь женщины, убив на месте.



По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

