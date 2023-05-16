В Улан-Удэ две пьяные девушки угнали «Ауди» у кавалера с сайта знакомств







В это же время в полицию с заявлением об угоне обратился владелец машины.



- Собственник пояснил полицейским, что накануне познакомился с 25-летней девушкой на сайте знакомств и решил встретиться. На встречу новая знакомая пришла с подругой. В ходе распития спиртного молодой человек в компании девушек забирал вещи из стоящей на парковке машины на улице Жердева. Поздним вечером компания разошлась по домам, а наутро молодой человек обнаружил, что автомобиля на парковке нет, и обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД доставили девушек в отдел полиции. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.





Утром 15 мая в дежурную часть ГИБДД позвонили бдительные улан-удэнцы. Они сообщили, что в районе Стрелки едет автомобиль «Ауди», которым, предположительно, управляет пьяный водитель.Ориентировка на задержание автомобиля была передана экипажам ДПС. Вскоре автомобиль обнаружили на улице Комарова. Машина к тому моменту уже врезалась в препятствие.В иномарке находились две девушки, 25 и 15 лет. Обе были пьяны.