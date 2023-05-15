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В Улан-Удэ продавец пришёл в магазин в одежде, которую здесь же украл

В Улан-Удэ продавец пришёл в магазин в одежде, которую здесь же украл
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он совершил несколько краж из спортмагазина

13 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился работник спортмагазина с заявлением о краже товаров. Вором оказался один из временных работников.

Установлено, что 6 мая перед началом рабочего дня молодой человек вынес из торгового зала кроссовки и спрятал их в комнате персонала.

На следующий день он переложил кроссовки в рюкзак и направился в торговый зал работать. Кроме того, в течение дня он украл брюки, надев их под одежду.

На третий день вор вновь пришёл в спортмагазин уже под видом покупателя. Там он украл куртку, джемпер, брюки, футболки и кроссовки. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полицейские отмечают, что в магазин молодой человек пришёл в вещах, которые украл ранее. Вскоре его задержали сотрудники ППС.

- Подозреваемый 22-летний житель Тарбагатайского района задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Похищенное изъято. Молодой человек признался правоохранителям, что вещи планировал носить, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

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