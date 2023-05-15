В Улан-Удэ продавец пришёл в магазин в одежде, которую здесь же украл

Он совершил несколько краж из спортмагазина



13 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился работник спортмагазина с заявлением о краже товаров. Вором оказался один из временных работников.



Установлено, что 6 мая перед началом рабочего дня молодой человек вынес из торгового зала кроссовки и спрятал их в комнате персонала.



На следующий день он переложил кроссовки в рюкзак и направился в торговый зал работать. Кроме того, в течение дня он украл брюки, надев их под одежду.



На третий день вор вновь пришёл в спортмагазин уже под видом покупателя. Там он украл куртку, джемпер, брюки, футболки и кроссовки. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.



Полицейские отмечают, что в магазин молодой человек пришёл в вещах, которые украл ранее. Вскоре его задержали сотрудники ППС.



- Подозреваемый 22-летний житель Тарбагатайского района задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Похищенное изъято. Молодой человек признался правоохранителям, что вещи планировал носить, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

