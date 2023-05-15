Он совершил несколько краж из спортмагазина
13 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился работник спортмагазина с заявлением о краже товаров. Вором оказался один из временных работников.
Установлено, что 6 мая перед началом рабочего дня молодой человек вынес из торгового зала кроссовки и спрятал их в комнате персонала.
На следующий день он переложил кроссовки в рюкзак и направился в торговый зал работать. Кроме того, в течение дня он украл брюки, надев их под одежду.
На третий день вор вновь пришёл в спортмагазин уже под видом покупателя. Там он украл куртку, джемпер, брюки, футболки и кроссовки. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Полицейские отмечают, что в магазин молодой человек пришёл в вещах, которые украл ранее. Вскоре его задержали сотрудники ППС.
- Подозреваемый 22-летний житель Тарбагатайского района задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Похищенное изъято. Молодой человек признался правоохранителям, что вещи планировал носить, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ продавец пришёл в магазин в одежде, которую здесь же украл
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он совершил несколько краж из спортмагазина
В последний момент женщина спохватилась и обратилась в полицию
Пожар произошёл на площади 120 кв. метров
Инцидент произошёл посреди ночи
Молодой человек размещал «голосовые» в интернете
Теперь дети не могут попасть в детский сад и школу, а взрослые — на работу и в магазины
Огонь тушили пожарные-десантники
Возгорание произошло в моторном отсеке
Коммунальная авария произошла на улице Сахьяновой
Их доставили в Улан-Удэ на самолёте
Фельдшеры остановились, увидев, что на дороге мужчина избивает женщину
Он воспользовался её страницей в соцсети
По словам соседей, рабочие регулярно курили на втором этаже здания
Мужчин госпитализировали
Пострадали мальчики 9 и 11 лет