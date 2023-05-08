Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём
Утром 8 мая в многоквартирном доме по улице Тропинина в Улан-Удэ произошёл пожар.
На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. Личным составом пожарно-спасательной части №2 по лестничному маршу были спасены 3 взрослых и 2 ребёнка. Самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.
В результате пожара квартира повреждена на общей площади 15 квадратных метров.
Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировали жильцов
Происшествия, Фото:
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