В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировали жильцов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём



Утром 8 мая в многоквартирном доме по улице Тропинина в Улан-Удэ произошёл пожар.



На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. Личным составом пожарно-спасательной части №2 по лестничному маршу были спасены 3 взрослых и 2 ребёнка. Самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.



В результате пожара квартира повреждена на общей площади 15 квадратных метров.



Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

