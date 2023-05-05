Украденными вещами он обустроил новое жильё
В отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества из частного дома. Его владелица пояснила, что сдавала жильё мужчине с ноября прошлого года. В апреле квартирант съехал, а владелица, приехав проверить дом, обнаружила пропажу вещей и техники.
Из дома пропали музыкальная колонка, автомобильные стойки и компрессор, поливочный шланг, газовая плита, комплект штор, одеяло и комнатные растения. Ущерб составил около 109 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – 37-летнего мужчину.
- Задержанный рассказал следователю, что снимал жилище на период ссоры с сожительницей, но постоянно в арендованном доме не проживал. Часть вещей он продал случайным прохожим, чтобы приобрести очередную порцию спиртного. Комнатные цветы, по его словам, замёрзли зимой в нетопленном доме. В апреле подозреваемый помирился с сожительницей и переехал к ней, забрав с собой чужое имущество. Им он обустроил общее жильё, - сообщили в МВД по Бурятии.
Мужчина подрабатывает разнорабочим. Ранее он был судим за имущественные преступления. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Полицейские призывают граждан при сдаче и аренде недвижимости заключать гражданско-правовые договоры и составлять опись передаваемого имущества.
Улан-удэнец перед отъездом обокрал арендованный дом
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