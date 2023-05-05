Он возник в Иволгинском районе
Накануне, 4 мая, в Бурятии тушили один лесной пожар – он действовал в Иволгинском районе.
- На тушении работали 26 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано девять единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 4 га.
На утро 5 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Выжигание сухой травы, пожнивных остатков, разведение костров на полях запрещено. Нарушение правил в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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