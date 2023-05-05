В Бурятии потушили лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Он возник в Иволгинском районе



Накануне, 4 мая, в Бурятии тушили один лесной пожар – он действовал в Иволгинском районе.



- На тушении работали 26 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано девять единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 4 га.



На утро 5 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Выжигание сухой травы, пожнивных остатков, разведение костров на полях запрещено. Нарушение правил в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.



