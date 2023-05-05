Забайкалец два дня подряд обчищал одно и тоже кафе

Он выносил деньги и пиво



В отделение полиции по Дульдургинскому району поступило заявление о проникновении в помещение местного кафе. Установлено, что работники заведения два дня подряд, приходя утром на работу, обнаруживали взломанную дверь, пропажу спиртного и денег из кассы. В общей сложности неизвестные похитили 6,5 литров пива и более 15 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Вскоре полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний местный житель. Он знал, что кафе после закрытия не охраняется. Две ночи подряд, дождавшись, пока посетители и персонал уйдут, взламывал дверные запоры и проникал внутрь.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».





