Он выносил деньги и пиво
В отделение полиции по Дульдургинскому району поступило заявление о проникновении в помещение местного кафе. Установлено, что работники заведения два дня подряд, приходя утром на работу, обнаруживали взломанную дверь, пропажу спиртного и денег из кассы. В общей сложности неизвестные похитили 6,5 литров пива и более 15 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Вскоре полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний местный житель. Он знал, что кафе после закрытия не охраняется. Две ночи подряд, дождавшись, пока посетители и персонал уйдут, взламывал дверные запоры и проникал внутрь.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Забайкалец два дня подряд обчищал одно и тоже кафе
Происшествия, Фото:
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