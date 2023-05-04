В Иркутской области спасли подростка, застрявшего в болоте









3 мая сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области пришли на помощь 12-летнему жителю Зимы. Он решил срезать путь, но застрял в болоте.Подросток возвращался домой из школы и выбрал маршрут, пролегающий между двумя городскими районами – Стеклянным и Гидролизным. В холодное время года этот заболоченный участок местности он проходил без проблем, но активное таяние снега сказалось на состоянии почвы.Школьника заметили очевидцы и позвонили в службу быстрого реагирования.- Чтобы добраться до него, спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытых сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место. Одежда на мальчике была мокрой, но в целом он находился в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Подростка передали врачам скорой медицинской помощи и сотрудникам полиции. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и обеспечения безопасности пребывания на водных объекта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.