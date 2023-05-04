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Экипаж ДПС помог задыхающейся жительнице Бурятии

Экипаж ДПС помог задыхающейся жительнице Бурятии
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
Помощь у автоинспекторов попросил супруг девушки

Вечером 2 мая к экипажу ДПС ОГИБДД МО МВД России «Тункинский» в составе старшего лейтенанта полиции Юрия Базарова и старшего лейтенанта полиции Алдара Хумаева, несущего службу на автодороге «Култук-Монды», подъехал автомобиль.



Взволнованный мужчина и попросил о помощи. В его автомобиле находилась девушка, которая нуждалась в экстренной медицинской помощи. У жительницы села Гужиры были судороги и затруднённое дыхание, поднялось давление. Водитель попросил оперативно сопроводить их до выехавших им навстречу машины медиков.

- Оценив обстановку, автоинспекторы пересадили девушку и её супруга в служебный автомобиль. Через несколько минут они встретили бригаду скорой помощи и передали больную медикам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

Благодаря своевременному доставлению девушки в медицинское учреждение удалось избежать трагедии. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии и реанимации под наблюдением врачей.

ДПС ГИБДД спасение

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