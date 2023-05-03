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В Бурятии водителя отправили за решётку, а его авто конфисковали

В Бурятии водителя отправили за решётку, а его авто конфисковали
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина попался на повторной пьяной езде

В Бурятии набирает обороты конфискация транспорта у водителей, попавшихся на повторной пьяной езде. Сегодня прокуратура республики сообщила ещё об одном таком деле. Так, житель Муйского района признан виновным по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления» (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).

В октябре 2021 года мужчина был осуждён за езду в нетрезвом виде.

Однако в январе 2023 года он вновь попался сотрудникам ДПС пьяным за рулём. При этом мужчина признался, что пил днём, но думал, что уже протрезвел.

Суд назначил ему реальный срок – один год лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на четыре года.

Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля марки «Киа Рио», на котором совершено преступление.

В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, теперь остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.


водители алкогольное опьянение

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