В Бурятии водителя отправили за решётку, а его авто конфисковали

Мужчина попался на повторной пьяной езде
В Бурятии набирает обороты конфискация транспорта у водителей, попавшихся на повторной пьяной езде. Сегодня прокуратура республики сообщила ещё об одном таком деле. Так, житель Муйского района признан виновным по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления» (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).
В октябре 2021 года мужчина был осуждён за езду в нетрезвом виде.
Однако в январе 2023 года он вновь попался сотрудникам ДПС пьяным за рулём. При этом мужчина признался, что пил днём, но думал, что уже протрезвел.
Суд назначил ему реальный срок – один год лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на четыре года.
Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля марки «Киа Рио», на котором совершено преступление.
В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, теперь остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
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Происшествия, Фото:
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