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Жителя Бурятии осудили за найденную самодельную винтовку

Жителя Бурятии осудили за найденную самодельную винтовку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина заявил, что нашёл оружие в сарае

Житель Окинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

- В суде установлено, что осенью 2021 года в сарае фермерского помещения мужчина нашёл нарезное огнестрельное оружие – самодельную винтовку. Впоследствии он спрятал оружие в этом же помещении и незаконно хранил для дальнейшего использования в личных целях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Этот факт полицейские вскрыли в январе 2023 года.

Мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении осуждённому всего лишь ряда ограничений, вроде не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Однако, если эти запреты будут нарушаться, осуждённому могут заменить наказание принудительными работами или лишением свободы.
оружие

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