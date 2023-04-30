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В Улан-Удэ завершили аварийно-восстановительные работы на проспекте Автомобилистов

В Улан-Удэ завершили аварийно-восстановительные работы на проспекте Автомобилистов
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Удалось обойтись без ограничения потребителей в водоснабжении

Бригады «Водоканала» завершили аварийно-восстановительные работы на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ, где произошла авария на сетях канализации.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью в четверг, 27 апреля, на проспекте Автомобилистов, 12 был обнаружен провал. Он образовался из-за течи на канализационном коллекторе. Под отключение водоснабжения могли попасть более 60 тысяч горожан. Однако благодаря дизельной перекачивающей насосной станции удалось предотвратить массовый выход сточных вод.

В субботу, 29 апреля, в 22:40 аварийно-восстановительные работы завершили. Рабочие заменили участок железобетонной трубы. Котлован был засыпан, там установили ограждение.



авария в водоснабжении канализация

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