Удалось обойтись без ограничения потребителей в водоснабжении
Бригады «Водоканала» завершили аварийно-восстановительные работы на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ, где произошла авария на сетях канализации.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью в четверг, 27 апреля, на проспекте Автомобилистов, 12 был обнаружен провал. Он образовался из-за течи на канализационном коллекторе. Под отключение водоснабжения могли попасть более 60 тысяч горожан. Однако благодаря дизельной перекачивающей насосной станции удалось предотвратить массовый выход сточных вод.
В субботу, 29 апреля, в 22:40 аварийно-восстановительные работы завершили. Рабочие заменили участок железобетонной трубы. Котлован был засыпан, там установили ограждение.
В Улан-Удэ завершили аварийно-восстановительные работы на проспекте Автомобилистов
Происшествия, Фото:
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