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В Улан-Удэ удалось избежать крупного прорыва канализации

В Улан-Удэ удалось избежать крупного прорыва канализации
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Инцидент произошёл на проспекте Автомобилистов

Сегодня ночью на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло технологическое нарушение на сетях канализации. Грозила крупная аварийная ситуация с массовым выходом сточных вод. Однако специалистам «Водоканала» удалось предотвратить опасный выход стоков.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, заявка о засоре на канализационном коллекторе диаметром 900 мм поступила в диспетчерскую в час ночи.

Прибывшие ремонтные службы «Водоканала» сразу приступили к проведению земляных работ. Ситуация ухудшалась - свод коллектора не выдержал нагрузку и начал обрушаться.

- Из-за того, что несмотря на ночное время суток, по самотечному коллектору продолжали поступать стоки от населения северо-восточной части Улан-Удэ, было принято решение об установке дизельной насосной станции, позволяющей осуществлять перекачку стоков в обход аварийного участка трубопровода. Эти меры необходимы для того, чтобы не отключать горожан от холодного водоснабжения. По нашим данным, под отключение от водоснабжения могли попасть более 60 тысяч горожан, - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



Это уже не первый случай, когда именно дизельная перекачивающая насосная станция спасает город не только от масштабного отключения холодной воды, но и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом стоков. Например, подобная ситуация случилась в конце 2022 года на канализационном коллекторе по улице Левченко. Тогда станция работала без остановки около двух суток. Кроме того, благодаря станции удалось также оперативно устранить аварию по улице Дружбы в 102 микрорайонм. При этом ситуация ухудшалась тем, что сбой на коммунальных сетях случился в июле и из-за жары расход воды населением был огромным. Станция выдержала всё.

Дизельная насосная станция была приобретена в 2020 году. Она оборудована электронной системой управления для дистанционного пуска и контроля параметров и работает автономно. Это высокотехнологичное оборудование позволяет перекачивать свыше 700 кубометров сточных вод.

Однако, по словам руководства МУП «Водоканал», из-за высокого износа сетей – порядка 70% - необходимо приобрести дополнительную дизельную насосную станцию. Она стоит более 8 млн. рублей.

- В первую очередь, такое устройство обеспечит комфорт наших горожан. Все ремонтные работы на крупных канализационных сетях проводятся без отключения холодной воды. Например, как это было в 2017 году. Тогда, из-за аварии на коллекторе пришлось ограничить воду у 100 тысяч человек. Если бы на то время у предприятия была эта спецустановка, то таких последствий удалось бы избежать. Мы выполняем перекладку сетей, однако, на ремонт канализационных сетей, по данным технических проверок, требуется свыше 5,5 млрд. рублей, - говорит Сергей Иванов.

В настоящее время техническими и ремонтными службами предприятия аварийный участок по пр. Автомобилистов, 12 локализирован, проводятся земляные работы. На объекте работает две аварийно-восстановительные бригады, пять единиц спецтехники и одна перекачивающая дизельная насосная станция.

авария в водоснабжении

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