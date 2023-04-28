В Улан-Удэ удалось избежать крупного прорыва канализации

Это уже не первый случай, когда именно дизельная перекачивающая насосная станция спасает город не только от масштабного отключения холодной воды, но и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом стоков. Например, подобная ситуация случилась в конце 2022 года на канализационном коллекторе по улице Левченко. Тогда станция работала без остановки около двух суток. Кроме того, благодаря станции удалось также оперативно устранить аварию по улице Дружбы в 102 микрорайонм. При этом ситуация ухудшалась тем, что сбой на коммунальных сетях случился в июле и из-за жары расход воды населением был огромным. Станция выдержала всё.Дизельная насосная станция была приобретена в 2020 году. Она оборудована электронной системой управления для дистанционного пуска и контроля параметров и работает автономно. Это высокотехнологичное оборудование позволяет перекачивать свыше 700 кубометров сточных вод.Однако, по словам руководства МУП «Водоканал», из-за высокого износа сетей – порядка 70% - необходимо приобрести дополнительную дизельную насосную станцию. Она стоит более 8 млн. рублей.- В первую очередь, такое устройство обеспечит комфорт наших горожан. Все ремонтные работы на крупных канализационных сетях проводятся без отключения холодной воды. Например, как это было в 2017 году. Тогда, из-за аварии на коллекторе пришлось ограничить воду у 100 тысяч человек. Если бы на то время у предприятия была эта спецустановка, то таких последствий удалось бы избежать. Мы выполняем перекладку сетей, однако, на ремонт канализационных сетей, по данным технических проверок, требуется свыше 5,5 млрд. рублей, - говорит Сергей Иванов.В настоящее время техническими и ремонтными службами предприятия аварийный участок по пр. Автомобилистов, 12 локализирован, проводятся земляные работы. На объекте работает две аварийно-восстановительные бригады, пять единиц спецтехники и одна перекачивающая дизельная насосная станция.