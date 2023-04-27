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В Улан-Удэ упавшая с домкрата машина задавила автовладельца

В Улан-Удэ упавшая с домкрата машина задавила автовладельца
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Тело погибшего обнаружила приехавшая дочь

В Улан-Удэ 72-летний пенсионер погиб во время ремонта своей машины. Трагедия произошла в доме мужчины в микрорайоне Тальцы.

Доследственную проверку проводят следователи. По предварительным данным, пожилой мужчина проживал один. 23 апреля в ограде дома он принялся ремонтировать свой автомобиль «ВАЗ». Он приподнял заднюю часть машины при помощи домкрата и снизу стал снимать задний мост. Во время демонтажа, проведённого с нарушениями правил безопасности, тяжёлый агрегат упал сверху на грудную клетку мужчины. Пытаясь выбраться, пенсионер обрушил машину с домкрата. В результате полученных повреждений он скончался на месте.

Его тело обнаружила дочь, которой позвонили обеспокоенные коллеги мужчины, когда он не вышел на работу.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. К сожалению, случаи, связанные с получением людьми повреждений в быту при производстве различных работ, в том числе с использованием электро- или бензоинструментов, достаточно распространены. Нередко они оканчиваются смертельным исходом. Многие из таких случаев связаны с нарушением элементарных правил безопасности, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. 
несчастный случай смерть

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