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Жительница Бурятии убила своего отца

Жительница Бурятии убила своего отца
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Супруг женщины в это время укладывал детей

Ночью 25 апреля в квартире одного из домов в городе Бабушкин был убит 68-летний мужчина. Его зарезала родная 29-летняя дочь.

По данным следствия, вечером 24 апреля женщина и её муж были в гостях, где распивали алкоголь. Когда вернулись домой, продолжили выпивать. К ним присоединился и отец женщины, живущий в этой же квартире.

Позже муж ушёл в другую комнату, где стал усыплять детей.

- В это время между женщиной и отцом на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. Дочь схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь родственника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина сразу разбудила мужа, вместе они вызвали скорую медицинскую помощь и полицию, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанная дала признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.


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