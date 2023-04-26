Жительница Бурятии убила своего отца

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Супруг женщины в это время укладывал детей



Ночью 25 апреля в квартире одного из домов в городе Бабушкин был убит 68-летний мужчина. Его зарезала родная 29-летняя дочь.



По данным следствия, вечером 24 апреля женщина и её муж были в гостях, где распивали алкоголь. Когда вернулись домой, продолжили выпивать. К ним присоединился и отец женщины, живущий в этой же квартире.



Позже муж ушёл в другую комнату, где стал усыплять детей.



- В это время между женщиной и отцом на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. Дочь схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь родственника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина сразу разбудила мужа, вместе они вызвали скорую медицинскую помощь и полицию, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанная дала признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.





