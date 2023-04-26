В Бурятии проверяют информацию о буйном и драчливом главвраче

Как утверждают местные жители, главврач больницы недавно напал на другого врача



Жители Бурятии крайне возмущены поведением главного врача одной из центральных районных больниц. Они обвиняют его в неадекватном и недопустимом поведении, грубом отношении к подчинённым и распускании кулаков.



- Как-то пьяным пришёл в отделение и устроил гонки по вертикали работникам отделения и больным. Орал и матерился. На прошлой неделе произошёл вопиющий случай: он избил своего подчинённого, врача. Такое чувство, что он на его голове плясал. В бессознательном состоянии врача положили в реанимацию. Когда он пришёл в себя, сказал, что его избил главный. Тут же пришёл опять пьяный главный врач и разорвал истории болезни. Сейчас ходит с бутылкой к больному. Оказывает давление, чтобы тот не написал на него заявление в правоохранительные органы, - рассказывают на условиях анонимности очевидцы.



Люди признаются, что попросту боятся начальника. Во многих профессиональных вопросах он некомпетентен, рассказывают они, тем более, что с прежнего места работы он ушёл с отрицательной характеристикой.



- Мы его боимся, с ним, когда трезвый, невозможно разговаривать и решить возникшие вопросы по работе. Пьяный - это нечто. Надо видеть, - говорят они.



«Байкал-Dailу» обратился за комментарием в министерство здравоохранения Бурятии. Здесь заявили о проведении служебного расследования.



- На сегодняшний день данная информация не подтверждена. Все факты будут проверяться в рамках служебного расследования, - сообщили в пресс-службе минздрава.

