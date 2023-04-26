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В Улан-Удэ девушка украла золотую цепочку у сестры

В Улан-Удэ девушка украла золотую цепочку у сестры
Происшествия, 
Воровка сдала украшение в ломбард

Утром 19 апреля в отдел полиции №1 в Улан-Удэ с заявлением обратилась 20-летняя студентка. Она сообщила, что днём ранее из её квартиры украли золотую цепочку, лежавшую в шкатулке. Девушка в это время была на занятиях в техникуме. Ущерб она оценила в 80 тысяч рублей.

- Опросив потерпевшую, сотрудники полиции выяснили, что в момент кражи в квартире находилась ее двоюродная сестра, приехавшая из Кабанского района на лечение. 22-летняя жительница города Бабушкин была задержана оперативниками. Девушка призналась: пока её сестры не было дома, она похитила из шкатулки ювелирное украшение и сдала в ломбард, выручив при этом 25 тысяч рублей. Денежные средства подозреваемая планировала потратить, но не успела, - сообщили в МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не трудоустроена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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