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В Бурятии беглый преступник схоронился в лесном шалаше

В Бурятии беглый преступник схоронился в лесном шалаше
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Прятался он там долгое время

26 марта в Бичурском районе Бурятии в полицию обратилась 41-летняя женщина. Дом её матери в селе Елань обокрали неизвестные.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что у пенсионерки украли продукты, в том числе два стегна мяса, крупы, соленья и банки с вареньем. Ущерб был оценён в 20 тысяч рублей. Вор проник в дом, взломав входную дверь.

В этом преступлении полицейские заподозрили 45-летнего местного жителя, который находится в бегах, скрываясь от суда за ещё одну кражу.

Почти месяц оперативники и участковые уполномоченные полиции искали подозреваемого. В итоге он был найден в лесу, где жил всё это время в шалаше.

- Подозреваемый показал место вблизи села Елань, где всё это время скрывался: построил шалаш, где жил вместе с сожительницей. В шалаше правоохранители обнаружили часть похищенных продуктов питания и около 3,5 килограммов марихуаны. По словам злоумышленника, наркотическое средство он собрал еще в октябре 2022 года и периодически употреблял, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.




Задержанный нигде не работает, ранее неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств и о краже. Следствие продолжается.
кража

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