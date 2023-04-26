В Бурятии беглый преступник схоронился в лесном шалаше













Задержанный нигде не работает, ранее неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.



Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств и о краже. Следствие продолжается.

Задержанный нигде не работает, ранее неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств и о краже. Следствие продолжается.

26 марта в Бичурском районе Бурятии в полицию обратилась 41-летняя женщина. Дом её матери в селе Елань обокрали неизвестные.На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что у пенсионерки украли продукты, в том числе два стегна мяса, крупы, соленья и банки с вареньем. Ущерб был оценён в 20 тысяч рублей. Вор проник в дом, взломав входную дверь.В этом преступлении полицейские заподозрили 45-летнего местного жителя, который находится в бегах, скрываясь от суда за ещё одну кражу.Почти месяц оперативники и участковые уполномоченные полиции искали подозреваемого. В итоге он был найден в лесу, где жил всё это время в шалаше.- Подозреваемый показал место вблизи села Елань, где всё это время скрывался: построил шалаш, где жил вместе с сожительницей. В шалаше правоохранители обнаружили часть похищенных продуктов питания и около 3,5 килограммов марихуаны. По словам злоумышленника, наркотическое средство он собрал еще в октябре 2022 года и периодически употреблял, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.