21-летняя улан-удэнка совершила 16 мошенничеств

Ущерб превысил 100 тысяч рублей



В первом квартале 2023 года полицейские Бурятии возбудили 68 уголовных дел о преступлениях, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщила на брифинге старший дознаватель отдела организации дознания МВД по Бурятии Надежда Молонова. Она также рассказала об одной из такой подозреваемых. 21-летняя девушка совершила сразу 16 фактов мошенничества, оформляя займы в различных микрофинансовых организациях. Общий ущерб кредитным организациям составил более 100 тысяч рублей.



Кредиты молодая мошенница оформила на свою родственницу.



- В ходе расследования было установлено, что 21-летняя жительница Улан-Удэ, придя в гости к родственнице, взяла её паспорт. И использовала его для получения микрозайма в микрокредитной финансовой организации. При этом она указала свой телефон и банковский счёт, - рассказал Надежда Молонова.



Владелица паспорта узнала о произошедшем лишь от судебных приставов, которые требовали уплаты займа в рамках исполнительного производства. Затем она подала заявление в полицию.



Подозреваемая в ходе допроса свою вину признала и раскаялась в содеянном. Сейчас расследование дела продолжается.



Максимальная санкция статьи, которая может грозить девушке, предусматривает лишение свободы до двух лет.



Отметим, микрокредитные организации никак не наказываются за выдачу кредитов по чужим паспортам. Люди, которые пострадали в результате подобных мошенничеств, вынуждены дополнительно в суде доказывать, что не брали этих кредитов. Одного факта возбуждения уголовного дела недостаточно для освобождения пострадавших от уплаты кредита.



