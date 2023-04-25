25 апреля

24 апреля

Популярное

21-летняя улан-удэнка совершила 16 мошенничеств

21-летняя улан-удэнка совершила 16 мошенничеств
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб превысил 100 тысяч рублей

В первом квартале 2023 года полицейские Бурятии возбудили 68 уголовных дел о преступлениях, совершённых с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщила на брифинге старший дознаватель отдела организации дознания МВД по Бурятии Надежда Молонова. Она также рассказала об одной из такой подозреваемых. 21-летняя девушка совершила сразу 16 фактов мошенничества, оформляя займы в различных микрофинансовых организациях. Общий ущерб кредитным организациям составил более 100 тысяч рублей.

Кредиты молодая мошенница оформила на свою родственницу.

- В ходе расследования было установлено, что 21-летняя жительница Улан-Удэ, придя в гости к родственнице, взяла её паспорт. И использовала его для получения микрозайма в микрокредитной финансовой организации. При этом она указала свой телефон и банковский счёт, - рассказал Надежда Молонова.

Владелица паспорта узнала о произошедшем лишь от судебных приставов, которые требовали уплаты займа в рамках исполнительного производства. Затем она подала заявление в полицию.

Подозреваемая в ходе допроса свою вину признала и раскаялась в содеянном. Сейчас расследование дела продолжается.

Максимальная санкция статьи, которая может грозить девушке, предусматривает лишение свободы до двух лет.

Отметим, микрокредитные организации никак не наказываются за выдачу кредитов по чужим паспортам. Люди, которые пострадали в результате подобных мошенничеств, вынуждены дополнительно в суде доказывать, что не брали этих кредитов. Одного факта возбуждения уголовного дела недостаточно для освобождения пострадавших от уплаты кредита.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
Происшествия, 25.04.2023
Воры орудовали по ночам в частном секторе Улан-Удэ и пригорода 
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Происшествия, 25.04.2023
Они отняли у него телефон, банковскую карту и деньги
Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд
Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд
Происшествия, 25.04.2023
Боеприпас обследовали взрывотехники
Улан-удэнца отправили в колонию за повторную пьяную езду
Улан-удэнца отправили в колонию за повторную пьяную езду
Происшествия, 25.04.2023
Мужчину ловили пьяным за рулём несколько раз
В Бурятии бывшего лесника осудили за взятку
В Бурятии бывшего лесника осудили за взятку
Происшествия, 25.04.2023
Сотрудника лесничества подкупил лесозаготовитель
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 25.04.2023
Они действуют в двух отдалённых районах
Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Происшествия, 25.04.2023
Мужчины поссорились во время застолья 
В районе Бурятии изуродовали въездную стелу
В районе Бурятии изуродовали въездную стелу
Происшествия, 25.04.2023
Конструкция лишилась буквы «з»
В Бурятии стало известно о ещё нескольких заразившихся корью
В Бурятии стало известно о ещё нескольких заразившихся корью
Происшествия, 24.04.2023
Республика закупает крупную партию вакцины от этой очень заразной болезни
Читинец стащил сумку у спящей в подъезде женщины
Читинец стащил сумку у спящей в подъезде женщины
Происшествия, 24.04.2023
Пьяная забайкалка уснула на лестничной площадке
Житель Бурятии украл и унёс под курткой шуруповёрт
Житель Бурятии украл и унёс под курткой шуруповёрт
Происшествия, 24.04.2023
Инструмент лежал на улице возле магазина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^