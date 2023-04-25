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В Улан-Удэ произошло первое в этом году ДТП с электросамокатом

В Улан-Удэ произошло первое в этом году ДТП с электросамокатом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадал 15-летний подросток

В Улан-Удэ зарегистрировано первое в этом году ДТП с электросамокатом. В аварии пострадал 15-летний подросток, взявший электросамокат в аренду.

20 апреля около 19 часов 46-летний водитель автомобиля «Ниссан» при выезде с парковки торгового центра по улице Терешковой совершил наезд на катавшегося парня. В результате ДТП студент колледжа с травмами был доставлен в больницу. После осмотра и оказания он был отпущен домой.

Установлено, что юноша вместе с другом арендовал электросамокат на остановке общественного транспорта по улице Трубачеева, сообщила на брифинге инспектор по особым поручениям УГИБДД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.

С 1 марта 2023 года внесены изменения и дополнения, регулирующие правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности – гироскутеры, электросамокаты, электроскейтборды и т.д. Разрешённая максимальная скорость для них - не более 25 км в час.

- Средства индивидуальной мобильности не подлежат госрегистрации, для их управления не требуется водительского удостоверения, и не нужно делать ОСАГО. Но при этом, если у них скорость достигает 50 км, и имеет электродвигатель в режиме длительной нагрузки с мощностью более 0,25 киловатт, то он тогда приравнивается к мопедам. И здесь для управления нужно водительское удостоверение категории «М», - подчеркнула Наталья Шагдуржапова.

Госавтоинспекция Бурятии призывает соблюдать правила дорожного движения при использовании электросамокатов. Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно мэрия города анонсировала изменение правил езды на электросамокатах по городу. Были определены зоны, где кататься на них запрещено. 
ДТП электросамокаты

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