В Бурятии пожар уничтожил два дома и дворовые постройки





Крупное возгорание произошло накануне в районе села Поворот в Селенгинском районе Бурятии. На местной сельхозстоянке вспыхнула сухая трава. Огонь охватил и жилой дом.К тушению привлекли в общей сложности 17 человек: 10 представителей лесной охраны, троих добровольцев и четырёх сотрудников пожарно-спасательной части № 40.В итоге пламя уничтожило растительность на площади в 1,6 га, а также два дома и дворовые постройки на 372 квадратных метрах. Причина уже известна – неосторожное обращение с огнём Ущерб составил 1 миллион рублей, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».