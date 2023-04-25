В Бурятии пожар уничтожил два дома и дворовые постройки

Ущерб от него оценили в миллион рублей
Крупное возгорание произошло накануне в районе села Поворот в Селенгинском районе Бурятии. На местной сельхозстоянке вспыхнула сухая трава. Огонь охватил и жилой дом.
К тушению привлекли в общей сложности 17 человек: 10 представителей лесной охраны, троих добровольцев и четырёх сотрудников пожарно-спасательной части № 40.
В итоге пламя уничтожило растительность на площади в 1,6 га, а также два дома и дворовые постройки на 372 квадратных метрах. Причина уже известна – неосторожное обращение с огнём Ущерб составил 1 миллион рублей, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
Ущерб от него оценили в миллион рублей
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