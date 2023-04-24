Он обворовывал только подростков
В Улан-Удэ уголовного розыска поймали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках. Задержанному карманнику 34 года.
- Жертвами фигуранта стали несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 14 до 16 лет. На выходе из микрика мужчина похищал у заходивших в салон автомобиля подростков сотовые телефоны: гаджеты выглядывали из карманов их верхней одежды. Все кражи он совершил за пару дней. Причинённый подозреваемым ущерб составил более 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Полицейские изъяли у него все украденные телефоны. Из них вор вынул и выбросил сим-карты. В содеянном он признался.
Следствием отделов полиции по Советскому и Октябрьскому районам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
В улан-удэнских маршрутках орудовал карманник
Происшествия, Фото:
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