Улан-удэнка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

За неделю мошенники сумели обмануть более 60 жителей республики



За неделю жертвами мошенников стали 67 жителей Бурятии. Как сообщили в прокуратуре республики, потерпевшие в общей сложности лишились 24 млн рублей.



Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 2,6 млн рублей. Столько потеряла улан-удэнка, которую обманули по банальной схеме.



Женщине на сотовый позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что «мошенники пытаются оформить кредит на её имя». Чтобы сохранить средства, необходимо продиктовать номер банковской карты и перевести деньги на указанный страховой счёт, проинструктировал звонивший.



Горожанка в итоге оформила в банке кредит и перевела 2,6 млн рублей на счёт мошенника.



Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 587 жителей республики. Причинённый ущерб составил 142,8 млн рублей.



- Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями и продавцами товаров; знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок, - уточнили в прокуратуре Бурятии.

