За неделю мошенники сумели обмануть более 60 жителей республики
За неделю жертвами мошенников стали 67 жителей Бурятии. Как сообщили в прокуратуре республики, потерпевшие в общей сложности лишились 24 млн рублей.
Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 2,6 млн рублей. Столько потеряла улан-удэнка, которую обманули по банальной схеме.
Женщине на сотовый позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что «мошенники пытаются оформить кредит на её имя». Чтобы сохранить средства, необходимо продиктовать номер банковской карты и перевести деньги на указанный страховой счёт, проинструктировал звонивший.
Горожанка в итоге оформила в банке кредит и перевела 2,6 млн рублей на счёт мошенника.
Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 587 жителей республики. Причинённый ущерб составил 142,8 млн рублей.
- Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями и продавцами товаров; знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок, - уточнили в прокуратуре Бурятии.
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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