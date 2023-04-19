Житель Бурятии пнул и ограбил свою пожилую маму

Мужчина знал, что мать хранит деньги под матрасом



Вечером 16 апреля в полицию в Северо-Байкальском районе Бурятии обратилась 88-летняя местная жительница. Она сообщила, что днём её пьяный 57-летний сын отобрал восемь тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что мужчина два дня употреблял алкоголь. Когда спиртное закончилось, мужчина отправился в комнату к матери, чтобы одолжить деньги на очередную порцию. Мать, которая в силу возраста почти не ходит и постоянно лежит в кровати, отказала в просьбе.



Зная, что деньги мама хранит под матрасом, мужчина пытался оттолкнуть её, а затем пнул ногой в грудную клетку. Когда пожилая женщина упала, он забрал деньги и убежал.



Оперативники уголовного розыска задержали мужчину спустя несколько часов. Выяснилось, что большую часть денег он потратил на покупку спиртного для себя и друзей.



- Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.



