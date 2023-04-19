Мужчина знал, что мать хранит деньги под матрасом
Вечером 16 апреля в полицию в Северо-Байкальском районе Бурятии обратилась 88-летняя местная жительница. Она сообщила, что днём её пьяный 57-летний сын отобрал восемь тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что мужчина два дня употреблял алкоголь. Когда спиртное закончилось, мужчина отправился в комнату к матери, чтобы одолжить деньги на очередную порцию. Мать, которая в силу возраста почти не ходит и постоянно лежит в кровати, отказала в просьбе.
Зная, что деньги мама хранит под матрасом, мужчина пытался оттолкнуть её, а затем пнул ногой в грудную клетку. Когда пожилая женщина упала, он забрал деньги и убежал.
Оперативники уголовного розыска задержали мужчину спустя несколько часов. Выяснилось, что большую часть денег он потратил на покупку спиртного для себя и друзей.
- Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии пнул и ограбил свою пожилую маму
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина знал, что мать хранит деньги под матрасом
Речь идёт об ущербе в 33 млн рублей
Бездомный пёс напал на ребёнка, идущего в школу
Горожан просят пересесть на общественный транспорт
Огонь охватил 1200 квадратных метров
Оплату они получали в виде алкоголя
Авария произошла на улице Борсоева
Его тушили пожарные-десантники
Преступник признался, что решил обновить свой гардероб
ДТП произошло на федеральной трассе
Выгорело пять гектаров
Возбуждено уголовное дело
Общество, 19.04.2023
В городе и его окрестностях сильная метель
Происшествия, 18.04.2023
Малыш опрокинул на себя чайник с кипятком
Происшествия, 18.04.2023
Пассажирка получила травмы