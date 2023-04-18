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В Бурятии сторож лесхоза, у которого «горели трубы», угнал грузовик

В Бурятии сторож лесхоза, у которого «горели трубы», угнал грузовик
Происшествия, 
В аварию он попал на глазах у автоинспекторов

В Закаменске 29-летний разнорабочий попался на угоне грузовика с территории лесхоза. На преступление он пошёл, так как очень уж хотел выпить с друзьями.

- 17 апреля разнорабочий лесного хозяйства заступил сторожем на рабочую смену. Через некоторое время на его сотовый телефон поступил звонок от друзей, которые предложили встретиться и распить спиртные напитки. Добраться до места встречи подозреваемый решил на грузовом автомобиле, принадлежащем предприятию, - рассказали в МВД по Бурятии.

Встретившись, компания друзей направилась в бар. Там они приобрели алкоголь, а выпили его уже в грузовике.

Когда спиртное закончилось, пьяный мужчина развёз собутыльников по домам и направился на рабочее место.

Подъезжая к территории хозяйства, нетрезвый водитель заметил стоящий на дороге экипаж дорожно-патрульной службы. Он попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в забор. Подоспевшие сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину и оповестили хозяйку предприятия об угоне.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Задержанный ранее неоднократно судим за кражи, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. Сейчас на него возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

угон

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