В Бурятии сторож лесхоза, у которого «горели трубы», угнал грузовик

Задержанный ранее неоднократно судим за кражи, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. Сейчас на него возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.





В Закаменске 29-летний разнорабочий попался на угоне грузовика с территории лесхоза. На преступление он пошёл, так как очень уж хотел выпить с друзьями.- 17 апреля разнорабочий лесного хозяйства заступил сторожем на рабочую смену. Через некоторое время на его сотовый телефон поступил звонок от друзей, которые предложили встретиться и распить спиртные напитки. Добраться до места встречи подозреваемый решил на грузовом автомобиле, принадлежащем предприятию, - рассказали в МВД по Бурятии.Встретившись, компания друзей направилась в бар. Там они приобрели алкоголь, а выпили его уже в грузовике.Когда спиртное закончилось, пьяный мужчина развёз собутыльников по домам и направился на рабочее место.Подъезжая к территории хозяйства, нетрезвый водитель заметил стоящий на дороге экипаж дорожно-патрульной службы. Он попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в забор. Подоспевшие сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину и оповестили хозяйку предприятия об угоне.От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.