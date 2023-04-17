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В Бурятии осудили членов банды, вымогавшей деньги в сфере интим-услуг

В Бурятии осудили членов банды, вымогавшей деньги в сфере интим-услуг
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Жертву, отказавшуюся платить, пытались убить

В Бурятии суд вынес приговор трём участникам банды. Мужчинам от 36 до 39 лет, преступления они совершили не так давно – в 2020-21 годах.

- Ранее судимые участники банды, знакомые между собой по исправительным учреждениям, где они отбывали наказание, встретились после освобождения в Улан-Удэ. Они сплотились для совершения насильственных и корыстных преступлений против жизни и собственности граждан. Своей целью для нападений и совершения вымогательств они выбрали людей, предоставляющих незаконные услуги интимной сферы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Мужчины использовали обрез охотничьего гладкоствольного ружья. С февраля 2020-го по апрель 2021 года они совершили ряд разбойных нападений на своих жертв. Под угрозой расправы у них вымогали деньги и регулярно получали часть их дохода.

Один из потерпевших отказался платить. Тогда вооружённый участник банды напал на него в безлюдном месте и попытался убить. Нападавший выстрелил из обреза ружья по машине, в которой, помимо выбранной цели, находился еще один человек. Убийство не удалось, так как водитель успел отъехать, из-за чего заряд дроби только пробил боковое стекло, прошёл в непосредственной близости от людей, но никого не задел.

Бандитов задержали сотрудники уголовного розыска МВД по Бурятии.


Мужчина признаны виновными по статьям «Создание устойчивой вооружённой группы (банды) в целях нападения на граждан», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и хранение огнестрельного оружия», «Разбой», «Вымогательство», «Умышленное повреждение чужого имущества» и «Покушение на убийство двух лиц общеопасным способом, сопряженное с разбоем».

Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 17 лет, второму - 15 лет и третьему - 10 лет лишения свободы. Сидеть они будут в исправительных колониях особого и строгого режима.

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